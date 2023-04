Testen luchtalarm in Arnhem gaat vanaf nu net even anders: zo zit dat

zeven vragen Nóg meer hoofdpijn voor Vitesse door zaak-Abram­ovitsj: wat kunnen de gevolgen zijn?

Volgens de zogeheten oligarch-documenten heeft de Rus Roman Abramovitsj in het geheim de overname van Vitesse gefinancierd. Zo zou er door de toenmalig eigenaar van Chelsea 117 miljoen euro in de Arnhemse club zijn gestopt. Zeven vragen over een schimmige zaak.