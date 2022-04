Testen voorbij, horeca en evenementen blij; er komt eindelijk weer personeel vrij

Ik mis je Het maakt niet uit of het kind dat is overleden net geboren, 57 jaar, of nog ouder is: iedere cel in je hoofd en hart huilt

,,Tussen oktober 2018 en december 2020 verloor ik twee van mijn meest geliefde mannen. Het overlijden van mijn man Henk-Jan kwam niet onverwacht. Hij was ernstig ziek en wij zagen zijn overlijden dichterbij komen. Mijn man was de liefde van mijn leven. Mijn maatje. Hij was lief, intelligent, eerlijk en altijd positief. Een harde werker”, zegt Hermien Brinker-Falke (87) uit Arnhem.

