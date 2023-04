Tevin Biekman kan zich na lange revalidatie eindelijk laten zien bij DUNO

Raoul sjeest door Openlucht­mu­se­um en wint 10.000 euro met Paaseieren zoeken: 'Deel moet naar m'n broer, hij gaf me op’

Het was bepaald geen alledaags tafereel, zaterdagavond in het Arnhemse Openluchtmuseum. Na sluitingstijd speurden 31 deelnemers naar 400 goudkleurige paaseieren, verstopt in drie verschillende zoekgebieden. Raoul Kuipers, een YouTube-vlogger uit de Noordoostpolder, ging er vandoor met het prijzengeld van 10.000 euro.