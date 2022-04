Theo van Baal is dé stem van Vitesse: ‘Ik zal nooit ‘Nek’ in plaats van ‘NEC’ zeggen’

Theo van Baal zat in het businesselftal van Vitesse, met Jan Snellenburg, een van de drie vrienden van Vitesse. Die vertelde dat de stadionspeaker in GelreDome ermee ging stoppen. ,,Toen riep ik dat ik het wel wilde doen. Even later belde hij mij op, of ik serieus was. Dat was ik, maar ik moest het nog wel thuis overleggen. Het is dan wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je moet proberen er altijd te zijn. Dat is mij, los van wat ziekenhuisopnames, vrij goed gelukt.”