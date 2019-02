Thomas (23) uit Apeldoorn raakte in GelreDome bijzondere ketting kwijt na traangasaanval: ‘Ben er kapot van’

Zaterdag werd in ieder geval één van de berovers gepakt. Een 17-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd aangehouden in GelreDome nadat hij met geweld een ketting van de nek van een vrouw trok.



GelreDome Directeur Hérald van de Bunt adviseert bezoekers om contant geld en dierbare spullen thuis te laten. ,,Het is bizar wat hier aan het gebeuren is. Maar het is een probleem waar alle festivals mee te maken hebben. Blijkbaar is het voor criminelen lucratief, want ze komen binnen met een toegangsbewijs waar gewoon voor betaald is. Daarnaast zijn die busjes pepperspray heel klein, die kunnen gestopt worden op plekken waar wij niet kijken. Het blijft voor ons en de politie een moeilijk verhaal.”