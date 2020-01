Tiener laat zich verleiden tot straatroof in Oost-Nederland: ‘Wat goed is en fout’ is voor daders vaag

,,In de aanpak en het voorkomen van jeugdcriminaliteit is het van belang dat we scherp blijven op wie het beste een specifiek probleem kan oppakken”, zegt Bruls.



,,Daar ligt een taak, niet alleen bij politie, maar ook bij ouders, scholen, gemeenten en andere partners”, aldus de burgemeester van Nijmegen.



Politiechef Dros looft de aanpak in Twente waar honderden mbo-docenten in speciale ondermijningscursussen zijn getraind in het herkennen van jongeren die mogelijk afglijden. Signalen zijn bijvoorbeeld een leerling die ineens dure kleding draagt of ineens over meerdere telefoons beschikt.