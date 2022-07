Tientallen fans van Lady Gaga na concert gestrand in Arnhem: ‘Nooit meer naar GelreDome’

column Remco Kock In Arnhem zijn we niet gastvrij genoeg om net als Nijmegen een zevendaags feest te houden

Met twee vrienden ging ik gister naar de zesde dag van de zeven dagen durende Nijmeegse Vierdaagsefeesten. In de trein bespraken we de voorbije hitte en het afgelasten van de eerste etappe van de wandel(op)tocht. Een vriend vond dat laatste maar niks. Hij begon over de strijd tegen de elementen, die er nu eenmaal bij hoorde.

22 juli