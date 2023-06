Tientallen klachten over geluid Free Your Mind, maar festival bleef ruim binnen de normen, zegt Marcouch

Interview Carel Willink is al 40 jaar dood, maar niet voor ‘zijn blonde wezen’ Sylvia: ‘Hij is nog steeds bij me’

Zij was 31, hij 75. Een flink leeftijdsverschil, maar volgens Sylvia Willink absoluut niet iets om het ‘steeds weer’ over te hebben. Liefde is tijdloos in haar ogen, zelfs 40 jaar ná de dood van kunstenaar Carel Willink. In Museum Arnhem is zaterdag een fandag, met Sylvia als zijn grootste fan.