Tijdmachine: McDonald's aan de Rijnstraat in Arnhem toen en nu

Interview Hoe Conny Braam Arnhem verliet om an­ti-apartheids­ac­ti­vis­te te worden: ‘Intens eenzaam was ik hier’

In De revolutie van Pelle blikt schrijfster en activiste Conny Braam terug op haar jeugd in Arnhem, de stad die zij in 1968 halsoverkop verliet. ‘Mijn moeder beschouwde me als een forse tegenvaller.’