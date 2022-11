Tijmen uit Arnhem wint fotowedstrijd met ‘sceptische kauw’; publieksprijs voor Karsten uit Nijmegen

Column Onderlangs Mijn oudste dochter was ontdaan. De politie dreigde een jongen te taseren

Een kijkhit in huize Brugman is ‘Bureau Arnhem’. We zitten dinsdagavond met het hele gezin voor de buis. Al klinkt dat alsof we de dagelijkse ellende die in het programma langskomt als kostelijk vermaak zien. Dat is niet zo. Al zou het hypocriet zijn om er een stichtelijk verhaal van te maken.

6 november