Tijs en Denise uit Velp bezorgen Museum Arnhem een record; 100.000ste bezoeker sinds heropening

Wespendief zorgt voor vreugde en verdriet: ‘Windmolens worden lastig. Maar niet onmogelijk’

ARNHEM - Blijdschap in Spankeren en Dieren, een beetje wanhoop in Arnhem en bezorgdheid in de Betuwe. Het besluit van de provincie Gelderland om voorlopig geen windmolens toe te staan op en om de Veluwe zorgt voor zeer verdeelde reacties. ,,Tegenslag heb je altijd. Dan is het Defensie, dan een olieleiding en nu een vogel”, zegt Henk in ’t Hout die windturbines wil bouwen in de Betuwe.

22 december