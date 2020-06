Tim (17) hoort niet, ziet slecht en is toch geslaagd: ‘Een teken dat ik bij de gewone wereld hoor’

Hij was door het dolle heen, toen Tim Zonnenberg (17) uit Doesburg hoorde dat hij zijn mavo-diploma heeft gehaald. Terecht, zegt zijn begeleider Tamara Hut-Saltik van het Olympus College in Arnhem. ,,Ik ben enorm trots op hem.’’



Sinds zijn geboorte heeft Tim problemen met zijn zicht en gehoor. Door een foutje in een gen was hij lange tijd volledig doof en slechtziend. Zoals veel mensen die doof worden geboren, had hij ook moeite met praten.



Pas sinds een operatie in 2015, waarbij er een elektronisch implantaat boven zijn linkeroor werd geplaatst, kan hij in beperkte mate geluid waarnemen en beter communiceren.