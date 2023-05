Tips! 7 x dingen om komend weekend te doen in Arnhem

Hoogte80 Festival kan zo niet doorgaan: ‘Ik moet er niet aan denken dat het vier dagen slecht weer wordt’

Directeur Harold Oddens luidt de noodklok voor het Hoogte80 Festival. Dat Arnhemse evenement beleeft dit jaar van 18 tot en met 21 mei mogelijk zijn laatste editie in de huidige opzet. Volgens Oddens is het door gigantische kostenstijgingen niet langer houdbaar om op dezelfde weg door te gaan. ,,Het Hoogte80 Festival blijft bestaan, maar de politiek en het publiek bepalen in welke vorm we er volgend jaar zijn.”