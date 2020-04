Tobias de Groot zag zijn droomhuis in vlammen opgaan: ‘Ik zou de sleutel krijgen en gaan klussen’

Update/Video Vechtpar­tij Arnhem conflict tussen tienermeis­jes die broers inschakel­den; politie verricht aanhouding

11:47 ARNHEM - De aanleiding voor de massale knokpartij op het Brandenburgseplein in Arnhem-Zuid, vrijdagavond, lag in een al langer sluimerend conflict tussen een aantal tienermeisjes. Om dat uit te vechten, schakelden zij onder anderen hun broers in.