Toch liever speelster dan arbiter, waterpoloster Romy wil met ENC Arnhem kampioen worden

Muisstil volleybal­len met doven en slechtho­ren­den: geen zoemer in de pauze maar flikkeren­de lichten

Zeshonderd in stilte sportende mensen. Zaterdag was in sporthal Valkenhuizen een volleybaltoernooi voor doven en slechthorenden. Het initiatief van de Arnhemse club Liever Sportiever is al ruim dertig jaar een begrip in ‘dovenland’. ,,Deze dag is een grote reünie.”