Toekomst onzeker voor zalencentrum Lebret in Oosterbeek: ‘Het dak is zo lek als een mandje’

Zalencentrum Lebret in Oosterbeek moet alles uit de kast halen om te blijven bestaan: het gebouw is dringend toe aan renovatie, vooral qua isolatie, zeker sinds de energieprijzen zo zijn gestegen. De culturele verenigingen in het gebouw slaan nu de handen ineen voor een benefietmiddag, voor de toekomst van hun thuis.

Niet lang geleden vierde het Oosterbeekse Lebret zijn honderdjarig bestaan. Maar de volgende honderd jaar zijn nog niet zeker, omdat het voormalige parochiehuis nog helemaal niet duurzaam is. Daar moet dus verandering in komen, zegt Matthijs Kleij. Hij is secretaris van de Stichting tot het Behoud van het Parochiehuis, die in de jaren 70 werd opgericht om het gebouw in stand te houden.

Wat is het probleem met het pand?

Kleij: ,,Er wordt heel veel gas gestookt. Het dak is eigenlijk zo lek als een mandje. Niet omdat het af en toe lekt, maar ook omdat alle warmte verdwijnt. Daarom willen we goed gaan isoleren, met een vernieuwd dak. Ook willen we verduurzamen, met bijvoorbeeld zonnepanelen. Dat zijn wel forse investeringen.”

,,Tien jaar geleden is er wel gerenoveerd, waarvoor onder andere de provincie bijsprong, maar dat was eigenlijk alleen voor het uiterlijk. Als je die investeringen niet doet, heb je twee opties: extern fondsen werven, of alle verenigingen veel meer huur gaan vragen. Dat laatste is niet reëel. De verenigingen kunnen de contributie niet blijven verhogen voor hun leden, op een gegeven moment gaat dat gewoon niet meer.”

Is er vanuit de gemeente geen geld beschikbaar?

,,We hebben wel bij ze aangeklopt, vanwege onze energielasten, maar die financiering is incidenteel. Lebret krijgt op geen enkele manier structurele subsidies. Het moet zichzelf bedruipen, naast de huur van de verenigingen die er zitten. Dat is ergens wel apart, als je ziet dat het iedere avond gewoon vol is. Het is echt belangrijk voor de cultuur van het dorp, helemaal omdat de meeste verenigingen er al decennia zitten.”

,,Culturele verenigingen krijgen in Renkum sowieso niet standaard een subsidie, wat vaak in grotere of omliggende gemeenten wel zo is. Het is natuurlijk niet zo dat we morgen failliet zijn, maar nu we willen investeren in de toekomst lopen we wel tegen een probleem aan.”

Wat gaan de verenigingen nu doen?

,,Een benefietmiddag op 12 maart, met gratis toegang en een vol programma van 15.00 tot 17.00. Zo’n beetje alle verenigingen, waaronder CV de Dwarsliggers en Muziekcollectief Crossover, doen mee met een optreden of iets wat ze normaal in Lebret doen. Tussendoor proberen we ook geld op te halen met een loterij met leuke prijzen, waar iedereen aan mee kan doen.”

