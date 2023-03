Toen je nog de tol betaalde als je Arnhem in of uit wilde

Vrijwilli­gers hoppen van klus naar klus in Heteren: ‘Zo leer je meteen andere mensen kennen’

Voor de vrijwilligers in Heteren die zich inzetten tijdens NLDoet is één klus niet genoeg. Wilgenknotten en dan nog even grind scheppen óf andersom. Naast dat de deelnemers elkaar willen helpen, is de landelijke actie in dit dorp bovenal een verbindend element.