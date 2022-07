Ton Wiggers leidde een leven lang Introdans: ‘Ik speelde dat ik stress had, mensen vonden dat leuk’

Overal in zijn woonkamer in het Arnhemse Burgemeesterskwartier staan nog bossen bloemen, de vrolijke resten van zijn afscheid. Na 51 jaar is Ton Wiggers gestopt bij Introdans. Een halve eeuw eerder richtte hij in deze kamer het gezelschap op, in het huis waar hij altijd is blijven wonen.

Is uw missie geslaagd?

,,Ja! Ik wilde een dansgezelschap buiten de Randstad ontwikkelen. En een publiek voor dans kweken. In het oosten van het land. Dat is gelukt. Alles concentreerde zich op de Randstad. Ik was 25 jaar en overmoedig. Arrogant. Maar ik dacht: proberen maar. We hebben een groot en trouw publiek opgebouwd.

Ik hoor geklaag dat het publiek na corona niet terugkeert, maar wij hebben daar dus helemaal geen last van. We hebben er altijd voor gezorgd dat we toegankelijk repertoire hadden. Het was nogal gebruikelijk dat kunstenaars in een ivoren toren gingen zitten en zich vreselijk onbegrepen voelden. Ik vond: leg aan je publiek uit wat je doet. Dat heeft gewerkt.”

Quote Mensen willen graag een romantisch verhaal horen over ons vak. Dat het gezellig is, fijn dansen, samen eten, lekker genieten. Nou, grote flauwekul Ton Wiggers