Toni Domgjoni vertrekt na de transferdeadline nog bij Vitesse

Teruglezen | Met video Buurtbewo­ners waarschuw­den gemeente Arnhem al langer voor brandge­vaar: ‘Er loopt een gerechte­lij­ke procedure’

Aan de De Wiltstraat in Arnhem is dinsdagochtend vroeg (rond 5.45 uur) een grote brand uitgebroken. Na bijna 7 uur lang blussen was de brand onder controle. Een heel huizenblok in de wijk St. Marten is ontruimd. Bewoners mogen dinsdag aan het eind van de middag pas terug naar huis en wegen zijn nog afgesloten. Minstens één persoon is gewond geraakt.

20:00