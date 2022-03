Tot afgelopen woensdag heb ik nog nooit aan mijn begrafenis gedacht

Verdachte ontvoering en afranse­ling Arnhemse drugsdea­ler zit in Marokko, zaak uitgesteld

Weer is het donderdag niet tot een strafeis gekomen, in de zaak van de 36-jarige Arnhemse verdachte van de brute ontvoering van een drugsdealer uit zijn stad in 2020. De officier van justitie heeft jaren cel in gedachten, maar de verdachte was naar een begrafenis in Marokko. De zaak werd weer uitgesteld.

17 maart