Traditie gered van de ondergang: geliefde feesttent van zalencentrum De Valom in Huissen blijft behouden

Kantine sporthal Triominos in Duiven eindelijk weer open: Groesse­naar Johnny Bisselink gaat de zaak runnen

DUIVEN - De kantine in sporthal Triominos in Duiven gaat eindelijk weer draaien. Er een nieuwe exploitant gevonden in de persoon van Johnny Bisselink (53) uit Groessen. Hij wil op maandag 30 januari van start gaan.

6:57