Trainer Bartels per direct weg bij geplaagd DUNO: ‘Kon voor mijn gevoel niet mezelf zijn’

DUNO heeft per direct afscheid genomen van trainer Martijn Bartels. De zaterdageersteklasser uit Doorwerth verloor zaterdag voor de vierde keer in de laatste vijf duels en staat nog maar twee punten van een nacompetitieplaats.

,,We hebben geprobeerd zo lang mogelijk vertrouwen te houden in Martijn, maar deze beslissing werd onvermijdelijk”, reageert Peter de Kinder, technische man van DUNO.

,,Het vertoonde spel was vaak niet eens slecht, maar het gaat om resultaten en die bleven uit. Daarbij zagen we dat de chemie tussen ploeg en trainer er niet meer was. We zoeken nu een nieuwe coach op korte termijn en die krijgt één simpele doelstelling mee: DUNO in de eerste klasse houden.”

De club uit Doorwerth staat na de 2-1 nederlaag bij Oranje Wit op zaterdag zevende, maar het gat met de gevarenzone is dus slechts twee punten. Assistent-trainer Marc Bronkhorst leidt maandagavond de training. ,,We moeten naar beneden kijken en dat is pijnlijk.”

‘Niet mezelf kunnen zijn’

Bemmelnaar Bartels (37) deelt de teleurstelling. ,,Ik ben met bepaalde verwachtingen begonnen bij DUNO, maar het is niet geworden wat ik wilde. De club heeft een heel diverse, best lastige spelersgroep. Het ene deel wilde naar links, het andere deel naar rechts. Ik was bij mijn vorige clubs gewend de situatie steeds zo te draaien dat we uiteindelijk allemaal dezelfde kant op gingen. Dat is me hier niet gelukt, zo eerlijk moet ik zijn.”

Bartels boekte eerder successen met Union, Leones en OBW. ,,Maar DUNO is een heel ander soort club. Los van een periode in de voorbereiding heb ik niet het gevoel gehad dat ik mezelf heb kunnen zijn. Dat vind ik misschien nog wel het meest pijnlijke. Peter (de Kinder, BvZ.) heeft de selectie samengesteld en gedacht dat ik voor deze groep de juiste trainer zou zijn. Dat bleek niet zo te zijn.”

Nieuwe man

De Kinder wil zo snel mogelijk een nieuwe trainer voor de groep te zetten. Zaterdag wacht het treffen met Scherpenzeel, koploper van 1D. De technische man stelt terecht dat er voldoende kwaliteit aanwezig is voor handhaving.

,,We hebben liever vandaag dan morgen iemand, maar willen wel een goede keuze maken", zegt De Kinder. ,,De balans in de selectie is misschien niet helemaal goed, maar we hebben een nieuwe trainer op kwalitatief vlak zeker wat te bieden. Zijn aanstelling staat in principe los van komend seizoen, het gaat nu puur om handhaving. Maar ik sluit niks uit voor de langere termijn.”