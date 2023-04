Transfervrije Bero zet deur op kier voor Vitesse

‘Gratenkut’en ‘hondenlul’: Docent Rob (73) op non-ac­tief na scheldles aan Oekraïense kinderen

De leiding van de Oekraïnse school in Arnhem heeft docent Rob Vunderink (73) op non-actief gesteld, omdat hij een les in scheldwoorden en grove taal gaf aan leerlingen tussen de 12 en 17 jaar. Vunderink is zich van geen kwaad bewust: ,,Kinderen kennen deze woorden in hun eigen taal allang.”