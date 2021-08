Treinverkeer in Gelderland een week op zijn gat door werkzaamheden Arnhem Centraal Station

Geen plek voor drijvend wooncom­plex in Nieuwe Haven

3 augustus ARNHEM - De tekening van het drijvende appartementencomplex in de Nieuwe Haven in Arnhem ziet er gelikt uit. Maar de vraag is of het project ooit van de grond komt. De woonboot met vijf woningen is volgens verkoopsite Funda onder voorbehoud verkocht voor 1,75 miljoen euro. Maar de gemeente zegt dat er nooit een vergunning voor verleend is.