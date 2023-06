Treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen hervat; tijdelijke oplossing voor ‘klapperend’ spoor

update | met video ProRail neemt te elfder ure nieuw besluit: donderdag vanaf 7 uur toch nog treinen op Nijmeegse spoorbrug

De spoorbrug in Nijmegen wordt donderdagochtend alsnog opengesteld voor het treinverkeer. Na eerst te vrezen voor dagen werk, toen optimisme over een snelle openstelling en vervolgens toch weer uitstel is vanavond een nieuw besluit genomen. Vanaf 7 uur in de ochtend rijden er weer treinen.