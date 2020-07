Treitervlogger KeizerEnzo uit Arnhem gaat neer: ‘Fijn dat die man me van mijn fiets sloeg’

In een week tijd stierf in de regio niemand aan corona, ook nieuwe brandhaar­den blijven uit

14 juli ARNHEM/ NIJMEGEN - Waar in sommige landen het coronavirus in alle hevigheid oplaait, lijkt het virus in deze regio verder weg dan op welk moment dan ook in de afgelopen maanden. In een week tijd werd er géén enkel sterfgeval vanwege corona aan het RIVM gerapporteerd.