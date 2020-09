Trouwstoet zet Arnhemse binnenstad op stelten: politie schrijft 26 boetes uit

Marcouch sluit café aan de Geitenkamp vanwege vondst harddrugs

4 september ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch heeft café 't Klinkertje aan de Geitenkamp gesloten nadat de politie daar donderdagavond harddrugs had aangetroffen. Eén persoon is aangehouden vanwege het in bezit hebben van drugs. Liander heeft een ander café De Schutterberg aan de Zaslaan afgesloten van gas en water.