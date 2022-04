Truck ramt drie voertuigen bij knooppunt Velperbroek; politie houdt chauffeur aan

Video Oekraïense Songfesti­val­deel­ne­mer stelt concert in Arnhem uit vanwege oorlog

ARNHEM - Het concert dat de Oekraïense band Go-A zondag 29 mei zou geven in het Arnhemse poppodium Luxor Live gaat niet door. Het optreden is vanwege de oorlog in Oekraïne op verzoek van de bandleden uitgesteld tot het najaar, zegt directeur Stefan Rebergen van Luxor Live.

1 april