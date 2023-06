Tuinliefhebbers opgelet! In Arnhem scoor je deze zomer een gratis fruitstruik

Kunstwerk van klei en buizen met omhoog stromend water: dit wonderlij­ke tafereel ‘suist en bruist’

Wat is het en hoe werkt het? Dat is het eerste wat mensen willen weten als ze het tijdelijke kunstwerk van Leonard van Munster in de Havikerwaard bij Doesburg zien. Want hoe kan IJsselwater door glazen buizen omhoog stromen?