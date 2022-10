Tussenjaar na corona populairder dan ooit: ‘Niet alleen voor rijke jongeren’

column Drie zessen op de Arnhemse muren, in bloedrode letters, ik krijg daar geen goed gevoel bij

Het terras van ’t Moortgat is in de herfst te koud, waardoor er binnen soms geen plek meer is. Ik wijk dan uit naar Sint Jan, waar het terras wordt verwarmd met milieuonvriendelijke maar klantvriendelijke heaters.

17 oktober