Tv-programma helpt Miranda aan een huis: ‘Nooit verwacht dat dit zou lukken’

,,Ik had al die tijd geen idee of er een kindje zou komen en zo ja, wanneer dat zou zijn”, vertelt Miranda aan indebuurt. Ze woont destijds in een appartementje in Heijenoord . Volgens de Arnhemmer was het met 43 vierkante meter te klein om met een kind in samen te leven.

,,Het voelde niet goed om met zijn tweeën in één bed te slapen, maar een extra kamertje had ik niet.”

Omdat er jarenlang geen duidelijkheid kwam over de adoptie, besloot Miranda toch in Heijenoord te blijven. ,,Als ik zou verhuizen naar een grotere woning en het kindje bleek niet te komen, moest ik twee keer pijn voelen. Die van het achterlaten van mijn huis en de teleurstelling van een mislukte adoptie. Het was een erg onzekere tijd.”

Als duidelijk wordt dat adoptiekindje Mica vanuit Haïti naar Nederland komt, breekt opnieuw een spannende periode aan voor Miranda. ,,Ik had geen idee wanneer ik Mica kon ophalen. Dat kon maanden duren en ondertussen moest ik mijn woonsituatie op orde krijgen.” Ze had geen idee waar ze moest beginnen. ,,Ik kon een souterrain onder mijn appartement laten bouwen of verhuizen, maar ik wist niet hoe en had zoveel vragen. Wie moest ik benaderen? Wat zou het kosten? Zou het wel lukken?”

Dringend hulp nodig

Tijdens haar zoektocht stuit Miranda op een oproep van De HuizenFixers. Dat is een tv-programma waarin Architect Maarten Nieuwenhuize, interieurstylist Odette Simons, presentator Rachel Rosier en makelaars op zoek gaan naar een oplossing voor woonproblemen. Miranda besluit zich aan te melden. ,,Ik wilde helemaal niet op tv, maar ik had dringend hulp nodig. Ik zat vast.”

Tot haar opluchting mag Miranda meedoen aan het programma. De HuizenFixers schieten haar te hulp en beginnen een zoektocht op de Arnhemse huizenmarkt. De Arnhemmer ziet de toekomst daarom rooskleurig in. ,,Ik kon eindelijk een kindje adopteren en verhuizen naar een nieuwe woning!”

Toch blijken alle veranderingen moeilijker en uitputtender dan verwacht. ,,Ik dacht dat het allemaal wel samen kon, maar deze grote gebeurtenissen vroegen emotioneel veel van me. Ik raakte ontregeld. Telkens als een huis had gevonden op een huizensite, belde de makelaar me terug met de boodschap dat het al verkocht was. Ik had geen enkele hoop meer en Mica kon ieder moment naar Nederland komen.”

En dat moment brak inderdaad snel aan. Miranda vliegt in mei 2022 naar Haïti om haar dochter op te halen, maar nog altijd woont ze in het kleine appartement. Bij terugkomst staat Miranda een verrassing te wachten. ,,In de vier dagen dat ik weg was toverden De HuizenFixers en mijn familie mijn kleine appartement om tot een tijdelijk familiehuisje. Ik was doodmoe, en Mica en ik moesten aan elkaar wennen, maar het was fantastisch. Ik was trots dat ik dit aan haar kon geven.”

Spijkerkwartier

De rust keert met het tijdelijke familiehuisje nog niet terug, want Miranda wil Mica meer bieden dan dat. De HuizenFixers zoeken verder naar een grotere woning en vinden iets in het Spijkerkwartier. ,,Ik moest wennen aan het idee van die wijk. Het Spijkerkwartier is een stuk stadser dan Heijenoord en ik vroeg me af of ik daar wel wilde wonen. Maar proberen was wel het minste wat we konden doen.”

Er komt een bod op tafel en Miranda is de gelukkige. ,,Ik was superblij en begon langzaam aan het idee van een eigen huis te wennen.” Toch voelt ze nog altijd argwaan. ,,Ik wilde pas juichen als het rond was. Iedereen feliciteerde me al, maar ik had nooit gedacht dat het zou lukken. Ik noem dit huis een knipoog uit de hemel.”

Het is inmiddels bijna vijf maanden geleden dat Miranda en Mica naar hun nieuwe woning in het Spijkerkwartier verhuisden. Hoe gaat het met ze nu alles achter de rug is? ,,Heel goed. We maakten hier ons eigen plekje en we zijn een team. Ik hoef niet meer na te denken over verhuizen. Dat geeft rust. Mica is vrolijk en makkelijk in de omgang, gaat naar school, leert nieuwe dingen zoals fietsen en zwemmen en ze kan zich goed verstaanbaar maken. Samen ontdekken we de wereld. Ik heb nu pas het gevoel dat we gesetteld zijn.”

Programma terugzien

Ben je benieuwd naar de afleveringen van De HuizenFixers waarin Miranda en Mica te zien zijn? Je kunt de uitzendingen van 14 en 20 februari terugkijken via NPO start.

