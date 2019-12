Twee auto's in brand gestoken in Arnhemse wijk Klarendal, eigenaar blust met tuinslang

SP Arnhem verbijs­terd over ontslagen bij De Molen­plaats

25 december ARNHEM - De SP in Arnhem is verbijsterd over de twee ontslagen bij Stichting De Molenplaats. Alle activiteiten en de vrijwilligers van de beheerder van het bezoekerscentrum in Park Sonsbeek worden per 1 januari overgenomen door de Stichting Natuurcentrum en de Stichting Netwerk Groen, maar dat geldt niet voor twee beroepskrachten.