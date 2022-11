Twee Gelderse orkesten ontmoeten elkaar in Arnhem voor een vraag om wereldvrede

Voor Philharmonie Gelre is Arnhem een thuiswedstrijd. Dit concert past in een lange traditie van jaarlijkse concerten in Musis, met dit jaar muziek van Reed en Kodály op het programma. De opera Háry János, waaruit Philharmonie Gelre de zesdelige orkestsuite speelt, is gebaseerd op het sprookjesachtige Hongaarse verhaal van de gelijknamige soldaat.

In dit avontuurlijke werk speelt de cimbalom, een traditioneel en zeldzaam snaarinstrument, een belangrijke rol. Het wordt bespeeld door Dani Luca, een van de weinige cimbalisten in Nederland.

Zeldzaam werk

De missie van Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel is weinig gehoorde werken ten gehore brengen. Een van die werken is L’Homme Armé , gebaseerd op het beroemde thema dat in de renaissance bekend werd dankzij Josquin des Prez.

In I Shall Love But Thee begeleidt sopraan Tineke Roseboom het orkest. Met de Hymn for World Peace wil David Maslanka uitdragen dat, om wereldvrede te realiseren, de eerste stap is dat we er als individuen zelf om vragen. Muzikanten voorop. De hymne is een muzikale verbeelding van deze vraag.