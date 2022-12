Twee gewonden bij ongeluk tussen Doesburg en Dieren

‘Uitblinker’ rijdt 85 kilometer te snel door Arnhem; politie vordert ter plekke rijbewijs in

ARNHEM - De Arnhemse politie heeft de afgelopen dagen diverse verkeerscontroles in de stad gehouden. Daarbij werden nogal wat hardrijders gesnapt. Een van hen werd aan de kant gezet nadat hij was geklokt op een snelheid van 165 kilometer per uur, waar 80 de geldende maximumsnelheid is.

22 december