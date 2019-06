Twee jaar na dé betonschaar: ‘Eigenlijk is er voor homo’s niks veranderd’

Nu, twee jaar later: ,,Eigenlijk is er voor homo’s niks veranderd.”



Twee maanden geleden heeft zijn vriend Ronnie nog een laatste operatie moeten ondergaan. ,,Er is wat littekensweefsel weggehaald”, vertelt Jasper Vernes-Sewratan.



Het was het laatste medische gevolg van wat hen twee jaar eerder, op 2 april 2017, op de Nelson Mandelaburg is overkomen.



Daar liepen ze hand in hand, na het uitgaan, onderweg naar huis. Op de brug werden ze door een paar jongens in elkaar geslagen, waarbij Ronnie onder meer een aantal tanden verloor. Jasper kwam er met wat kneuzingen, bloeduitstortingen en schaafwonden redelijk goed van af.