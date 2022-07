Twee jonge kinderen moesten ‘seksexamen’ doen bij 21-jarige collega van hun vader

Met Video ProRail noemt brandstich­ting fietsen­stal­ling NS-station Dieren buitencate­go­rie: ‘Verbijste­rend’

DIEREN - De brandstichting in de fietsenstalling van NS-station Dieren is volgens eigenaar ProRail ‘vandalisme van de buitencategorie’. ,,We zijn de buurtbewoners die de brandweer hebben gebeld zeer dankbaar”, zegt woordvoerder Aldert Baas van ProRail.

10:24