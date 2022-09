Tweede schip voor asielzoekers aan Arnhemse Rijnkade verlicht enorme druk op Ter Apel

Met video Scooterrij­der raakt zwaarge­wond bij botsing met mountainbi­ker

Een scooterrijder is vanavond zwaargewond geraakt bij een botsing met een mountainbiker op het fietspad langs de Ir. Molsweg tussen Arnhem en Huissen. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

22 augustus