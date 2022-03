Tweede steekpartij in Arnhem op één dag: vrouw gewond naar ziekenhuis na incident in woning

38-jarige Arnhemmer vroeg 17-jarig meisje om seks

ARNHEM Een 38-jarige man uit Arnhem is donderdag veroordeeld door de politierechter in Utrecht. De Arnhemmer krijgt geen straf van de rechter omdat hij zo in de war is. De Arnhemmer werd verdacht van schennis van de eerbaarheid.

10 maart