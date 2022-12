Typische zaak voor Rijdende Rechter: met betonblok voorkomt vastgoedbaas dat senioren op zijn terrein parkeren

Theo de Rijk (53) kocht een kerk in Arnhem, maar hij is geen ‘geldbelus­te wolf’: ‘Ik moet verliefd zijn op een gebouw’

Arnhem - Hij heeft volgens de lijst van het Kadaster 51 pandjes in Arnhem, maar het zijn er waarschijnlijk meer. Theo de Rijk is investeerder. Daar is hij ruim 25 jaar geleden mee begonnen. Hij zat in de autowereld, net als zijn vader. Leaseauto’s opkopen en exporteren. Toen leasemaatschappijen zelf de auto’s gingen verhandelen, ging hij verder kijken.

