Uit huis geplaatste jongeren dakloos na 18de verjaardag: ‘Ik keek al op straat waar ik zou moeten slapen’

Met video Een ziek dier een spuitje geven? Die tijd is voorbij: 'Mooi toch, als we een hond kunnen genezen met een chemokuur’

ARNHEM - De tijd dat een tumor bij een huisdier gelijkstond aan een spuitje is voorbij. In het dierenziekenhuis in Arnhem komen jaarlijks 10.000 dieren, voornamelijk honden en katten. Baasjes zijn zo bezorgd als ouders en trekken met liefde de portemonnee.

30 januari