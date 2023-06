Uitslaande brand in flatgebouw Arnhem, tientallen mensen geëvacueerd

Sophie en Yasmine zijn geslaagd en bijna al hun jaargeno­ten ook. ‘Zo blij en opgelucht’

Net als alle andere middelbare scholieren in ons land kregen ook de examenleerlingen van het OBC in Elst gisteren te horen of ze waren geslaagd of niet. Rond vijf uur ’s middags gingen er 102 glazen (alcoholvrije) champagne de lucht in.