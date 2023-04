Uittip: koeien van Landwinkel IJsseloord gaan de wei weer in en jij kan erbij zijn

Jandino werd terecht geweigerd voor gastles over geld, vindt Arnhem: ‘Maar we staan open voor een gesprek’

De gemeente Arnhem blijft van mening dat het een goed besluit was om eind maart een gastles te schrappen die comedian Jandino Asporaat zou geven tijdens De week van het geld. De comedian had openlijk vraagtekens geplaatst bij de landing op de maan in 1969 en de aanslag op het World Trade Center in New York 2001.