Vaarverbod voor te zwaar beladen kolenschip op Nederrijn

Vaker snelheids­con­tro­le in de Willemstun­nel; 23 ongelukken in 5 jaar tijd

8:28 ARNHEM - De politie gaat in de Willemstunnel in Arnhem vaker controleren op snelheid. Aanleiding is het ongeluk van afgelopen weekeinde. Het was het 23ste ongeval in 5 jaar in de tunnel.