Vader van ontuchtslachtoffer kijkt verdachte aan in rechtbank: ‘Wat ik zag was een lege blik’

,,Hé, Matthew, kijk me aan, kijk me aan!” Geëmotioneerd loopt de vader van één van de ontuchtslachtoffers in de rechtszaal op verdachte Matthew A. af. De tijdelijke zitting in het Arnhemse paleis van justitie is na 20 minuten afgelopen. Matthew A. loopt gewillig met de parketpolitie mee als de vader hem benadert. Agenten van de parketpolitie houden hem tegen.

Even kijken A. en de vader elkaar aan. Dan verlaat Matthew A. tussen de agenten de zittingszaal. Zekerheidshalve snellen agenten toe. Vader is alweer gekalmeerd. ,,Ik zat me tijdens de zitting de hele tijd al in te houden , zegt hij kort na de zitting. ,,Wat ik van plan was? Dat weet ik niet. Ik wilde hem recht in de ogen kijken, maar wat ik zag was een lege blik.”

Minder spontaan

De Arnhemmer is in mei van dit jaar de eerste ouder die in de Arnhemse zedenzaak aan de bel trok over de ontucht met zijn 5-jarige zoon. Hij meldde zich direct bij zwemvereniging Neptunus. ,,Mijn zoontje gedroeg zich ineens anders dan anders, minder spontaan. Mijn vrouw heeft hem gevraagd wat er aan de hand was. Daarop heeft hij gedetailleerd over Matthew A. verteld. We hebben meteen een klacht ingediend bij de zwemvereniging.”

Niet op zich

Quote We houden hem goed in de gaten, maar je kunt niet in zijn hoofd kijken. vader van ontuchtslachtoffer De ontuchtzaak van zijn zoon blijkt niet op zich te staan. Naar aanleiding van deze melding trekken nog eens vijf ouders aan de bel. Mogelijk blijft het niet bij zes incidenten, zei de rechter donderdag tijdens de niet inhoudelijke zitting.



Het zoontje van de Arnhemmer maakt het naar omstandigheden goed. ,,Je merkt op het oog niet aan hem dat hij dit allemaal heeft meegemaakt. We houden hem goed in de gaten, maar je kunt niet in zijn hoofd kijken. Je weet niet of deze hele kwestie doorwerkt en of hij er in de toekomst last van krijgt.”

De vader vindt dat de zwemvereniging niet adequaat heeft opgetreden. ,,We kregen op een gegeven moment een mail dat ze het incident hadden onderzocht en Matthew op non-actief gezet. Hij zou alle beschuldigingen hebben tegengesproken. Daar wilde de zwemvereniging het bij houden. Een doofpot. Ik was stom verbaasd. Hierop hebben we aangifte gedaan bij de politie en is het onderzoek naar Matthew gestart.”

