Vakantiegevoel dankzij een oude leentelefoon: ‘Het verleden was relaxter dan het hysterische heden’

Waarom Laura, Roos en Rens gratis hockeyles­sen geven in Elst

Hoe krijg je jonge kinderen aan het sporten, of beter nog, aan het hockeyen. Door gratis proeflessen te geven, denken ze bij HCOB in Elst. Aan Laura van Olst, Roos van Oosten en Rens Peters de taak om daar handen en voeten aan te geven. ,,Het is echt leuk om te zien hoe kinderen het oppakken", zegt Roos.