Van beachstadion tot speciale route: in Arnhem kun je straks niet meer om WK volleybal voor vrouwen heen

GelreDome blijkt te duur: finale WK Volleybal niet in Arnhem, maar in Omnisport Apeldoorn

ARNHEM - De finale van het WK volleybal voor vrouwen dat dit jaar in Nederland wordt gehouden is verplaatst van GelreDome naar Omnisport in Apeldoorn. De organisatie van het toernooi, waarvoor behalve in Nederland ook in Polen wedstrijden worden gehouden, heeft dat in overleg met wereldvolleybalbond FIVB en de betrokken overheden besloten.

25 mei