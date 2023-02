Van bekereuforie naar competitiedreun: FC Utrecht lijdt pijnlijke nederlaag tegen 10 man Vitesse

FC Utrecht had de smaak te pakken de laatste weken. Daar is vanmiddag een einde aan gekomen. De ploeg van Michael Silberbauer verloor met 2-0 van Vitesse.

Het hoofd gebogen loopt hij de catacomben in, Michael Silberbauer, de trainer van FC Utrecht. Zo hoop- en succesvol het optreden van zijn ploeg de afgelopen weken was in competitie- en bekerverband, zo teleurstellend is het optreden tegen Angstgegner Vitesse geweest. Eindstand in Arnhem: 2-0.

Ze zijn het misschien ook wel te goed gewend de doorgaans kritische supporters van FC Utrecht, die de laatste weken zowaar te betrappen vielen op behoorlijk wat optimisme. Het voetbal vertoont onder Silberbauer een stijgende lijn, vermakelijk was het ronduit tegen onder meer Feyenoord, AZ (beker en competitie) en met de kwartfinale tegen Spakenburg in het vooruitzicht lijkt het bereiken van de halve finale nu al nagenoeg een feit.

Tegen Vitesse is het vanmiddag negentig minuten lang een kwelling, het spel van de elf van Silberbauer. Weinig doelgevaar, amper fatsoenlijke opgezette aanvallen en een defensie, waarin met Mike van der Hoorn een verdediger staat die moeite heeft wanneer hij ruimte in de rug heeft. De ervaren rot mag zich in de voor de helft gevulde Gelredome de openingstreffer van de rappe Million Manhoef aanrekenen, nadat Van de Hoorn zich eerder ook al verslikte in diens snelheid.

De 1-0 van Vitesse’s beste speler volgt nota bene kort na het moment dat het met tien man is komen te staan, nadat Carlens Arcus op aandringen van de VAR rood krijgt na een harde charge op Sander van de Streek, de FC Utrecht-middenvelder die in de tweede helft een spaarzame goede aanval van zijn elftal curieus genoeg niet afrondt. Na prima voorwerk van Sean Klaiber en Can Bozdogan redt Dominik Oroz de bal van de doellijn.

Het is tekenend voor het net niet-optreden van FC Utrecht in Arnhem, waar ook Tasos Douvikas en Taylor Booth hun goede spel van de laatste weken geen vervolg kunnen geven. Beiden zorgen, één kans in de eerste helft daargelaten, niet voor gevaar tegen Vitesse. Dit tot opluchting van de fans van de thuisclub, die de zwaar geblesseerd geraakte verloren zoon Davy Pröpper meermaals een vocale hart om de riem steken vanaf de tribune.

In extra tijd wordt die steun beloond. Maximilian Wittek wipt dan de 2-0 over doelman. Vasilis Barkas. Conclusie: zoals zo vaak in de clubhistorie pakt FC Utrecht geen punten in Arnhem.

Volgende week wacht er een nieuwe zware taak voor de ploeg van Silberbauer wanneer PSV op bezoek komt. Daarbij kan de trainer geen beroep doen op routinier Jens Toornstra, die in de slotfase in Arnhem een gele kaart pakte en één duel geschorst is.

