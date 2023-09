Van Beukering is kritisch na tweede nederlaag MASV: ‘Je hoopt toch op meer’

Een sluitende kerk, dat doet deze Huissense katholie­ken pijn: ‘Maar ik keten me toch maar niet vast’

Pijn in het hart. Een slapeloze nacht. De katholieken die nog wél betrokken zijn bij de Huissense stadskerk, doet de aanstaande sluiting veel pijn. Maar begrip is er ook. ‘Geloof je nu in Jezus van Nazareth of in Jezus van Doornenburg, Angeren of Haalderen?’