Van Ginkel baalt van dode spelmomenten Vitesse: ‘We geven de goals weg’

Marco van Ginkel scoorde zijn eerste goal voor Vitesse ooit, in 2010, tegen Ajax. De eerste treffer bij zijn terugkeer in Arnhem viel opnieuw tegen de club uit Amsterdam. Maar veel vreugde leverde dat niet op.

Een machtige sprong. Een moment dat hij zweeft. En dan de elegante beweging met nek en hoofd. De goal van Marco van Ginkel, uit een hoekschop van Maximilian Wittek, is bijzonder fraai, zondagmiddag in GelreDome.

,,Ja, die bal zat er heel mooi in”, stelt Van Ginkel na afloop van het duel met Ajax. ,,Ik werd gedekt door Devyne Rensch. Hij is iets kleiner. Ik kreeg even de ruimte. Als die er is, kan ik aanvallend goed koppen. Maar de teleurstelling overheerst. We verliezen wel.”

Goals weggegeven

Ajax wint met 2-1. En dat zit in details, weet Van Ginkel. ,,We gaven niet veel weg. Alleen op het einde, maar dat kwam omdat we zelf vol op de aanval speelden. We hebben keihard gewerkt. We kregen ook wat kansen. Maar we geven de goals wel weg. We hebben Ajax laten ontsnappen.”

Dat gebeurt bij spelhervattingen. Van Ginkel ziet het met lede ogen aan. ,,Bij de 1-1 zie je op voorhand al dat Dusan Tadic niet op de goal wil schieten. Daar hadden we op moeten anticiperen. In de lijn achterin stond een man te weinig. Daar hadden we er maar vier. Die bal valt er dan knullig in. Met een geur van buitenspel, ja. Balen. Bij die 2-1 gaat de bal over mij heen. Alvarez staat daar te vrij. En iedereen weet dat hij goed kan koppen. Doodzonde.”

Overleven

Voor Vitesse is dit seizoen overleven het devies. Van Ginkel werpt geregeld een blik op de ranglijst, waar de Arnhemse club op plaats 13 bivakkeert. Het gat naar de nacompetitie, plek 16 met FC Emmen, is slechts vijf punten.

,,Dat is geen veilige marge”, beseft Van Ginkel. ,,We moeten in dit moeilijke programma, met nu AZ, Sparta en PSV, punten sprokkelen. Daarna volgt de slotreeks met wedstrijden waarin wij punten moeten pakken. Druk is er daarmee absoluut. Maar we moeten vertrouwen hebben in onze kwaliteiten. Dat is toch de basis.”

De kopbal van Marco van Ginkel (nummer 15).

