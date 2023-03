Van Ginkel oordeelt hard: Vitesse faalt bij standaardsituaties

,,De conclusie is helder”, stelt routinier Van Ginkel na de 3-1 nederlaag op Het Kasteel. ,,We krijgen dit seizoen voortdurend goals tegen uit standaardsituaties. In de laatste weken is dat doorslaggevend tegen Ajax met twee tegengoals (2-1 verlies, LL) en AZ scoorde na een corner. Dat is meteen ook de beslissende goal. Er is sprake van een patroon. Maar dit is wel alarmerend. Wedstrijden worden op die momenten beslist, op details. Standaardsituaties zijn een pijnpunt bij Vitesse.”

Vitesse was vooraf gewaarschuwd voor de kopkracht van Sparta. Met vooral de Noorse reus Tobias Lauritsen. De Viking werd niet de plaaggeest van de Arnhemse club, maar hij fungeerde wel als bliksemafleider voor de treffers van Arno Verschueren en Joshua Kitolano. Tot frustratie van Van Ginkel.

Quote Ik zie een stijgende lijn in het voetbal, maar uiteinde­lijk is dit drie keer ‘net niet’. De boel staat onder spanning Marco van Ginkel, Vitesse

,,We hebben dat gewoon slecht verdedigd. Meer kan ik er niet van maken. Al met al beleven we zo een slechte reeks. Natuurlijk, dit is een moeilijk programma. Met Ajax, AZ en Sparta als nummer 6 van de eredivisie. Maar we pakken geen punten en daardoor neemt de druk vanzelf toe. Ik zie een stijgende lijn in het voetbal, maar uiteindelijk is dit drie keer ‘net niet’. De boel staat onder spanning. Dat is niet te ontkennen.”

Voor deze week volgen weer groepsgesprekken. ,,Degradatievoetbal is zwaar”, zegt Van Ginkel. ,,Het is zaak de koppen bij elkaar te steken en samen vol gas te geven. Er staat een zware slotreeks op het programma. Iedereen moet laten zien bij Vitesse te horen spelen. We moeten de komende weken karakter tonen om te overleven.”

